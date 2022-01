La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a indiqué qu'elle aimerait bien rejouer la finale de l'Europa League de la saison dernière contre Villarreal. Largement favoris avant le coup d'envoi, les Mancuniens s'étaient inclinés aux tirs au but face à l'équipe d'Unai Emery. Lorsqu'on lui a demandé quel match il pourrait rejouer depuis qu'il a rejoint United, Fernandes a évoqué celui-là : « Probablement la finale de l'Europa League. C'était le plus difficile jusqu'à maintenant, parce que je pense que la meilleure équipe a perdu ».

Fernandes toujours en quête d’un trophée avec MU

« Bien sûr, il faut féliciter Villarreal. Ils ont fait un très bon match et l'équipe qui a gagné est toujours la meilleure, on peut le dire, a tempéré le Portugais, avant de poursuivre. Mais c’est sûr que c'est celui-là que j'aimerais rejouer. Je suis sûr que si nous rejouons ce match, nous le gagnons ». En Angleterre depuis maintenant deux ans, l’ex-sociétaire du Sporting n’a toujours pas eu la chance de soulever le moindre trophée avec les Red Devils.