Lille - Galtier : "On va devoir se livrer sans retenue"

"Un match n'est jamais joué d'avance"

"Jeudi dernier, nous étions déçus. Nous devons mieux faire avec le ballon, mais nous devons également jouer plus haut. Nous avons travaillé sur cet aspect là

On doit jouer ce match. C’est un match européen, les joueurs aiment ces rencontres. On va tout donner pour pouvoir se qualifier. Avec le résultat de l’aller et leur prestation, évidemment que ça parait compliqué. Mais un match n’est jamais joué d’avance", a prévenu Galtier, ce mercredi en conférence de presse.

Il a insisté sur la nécessité de ne pas baiser les bras et avoir une croyance importante dans les capacités pour faire la différence, surtout sur le plan mental, alors que le match aller avait souligné une supériorité nette de l'Ajax. "Nous ne devons pas perdre confiance. Certains joueurs peuvent douter après le match aller. Mais demain, il faudra effacer ça de nos mémoires pour faire ce qu’on sait bien faire

On va devoir se livrer sans retenue, de manière intelligente mais aussi insouciante. On ne doit pas avoir de regrets comme à l’aller. On peut faire beaucoup mieux", a estimé l'entraîneur des Dogues, qui devra convaincre son groupe que l'exploit est possible, face au leader de l'Eredivisie.

Lille cherchera à réaliser un exploit afin de possiblement se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Défaite par l'Ajax Amsterdam en seizième de finale aller (1-2) , l'équipe de Christophe Galtier a montré une belle capacité de réaction dimanche, en s'imposant face à Lorient en Ligue 1 (1-4). Toutefois, c'est bien jeudi soir, sur la pelouse de la Johan Cruiff Arena, que le LOSC sera attendu.