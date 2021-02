Lille - Galtier : "L'Ajax est une équipe très forte"

Galtier félicite Mbappé pour son triplé face au Barça

Avant de finir, je voulais dire félicitations au PSG. On a vécu une soirée exceptionnelle, c’est très bien pour le foot français. Je voudrais féliciter tout particulièrement Kylian Mbappé qui fait honneur à la formation française et au football français. Je croise les doigts pour qu’on puisse le garder longtemps dans notre championnat."

Christophe Galtier espère que l'expérience va servir. La saison dernière, Lille s'est mesuré à l'Ajax Amsterdam à deux reprises en Ligue des Champions durant un parcours très compliqué pour le club nordiste, qui n'avait récolté qu'un seul point en six rencontres dans le groupe H, composé également du FC Valence et de Chelsea. Défait deux fois par l'Ajax (0-3, 0-2), Lille n'avait pas su faire la différence lors de ses temps forts.En conférence de presse, ce mercredi, le coach des Dogues a reconnu s'attendre à une opposition relevée. "L'Ajax est une équipe très forte. Une grande institution européenne, avec un modèle de jeu très précis. Elle n'a pas changé par rapport à la saison dernière, à savoir elle a conservé son style très offensif et agressif", a-t-il glissé, espérant pouvoir s'appuyer sur les rencontres passées : "Nous nous étions créés pas mal de situations. Nous avions manqué d'efficacité offensive.Au moment de conclure sa conférence de presse, il a eu une pensée sportive envers le PSG, large vainqueur du FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir au Camp Nou (1-4) . "