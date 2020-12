Lille : Galtier assume ses choix après la défaite face au Celtic

Lille avait l'ambition de terminer à la première place du groupe H en Ligue Europa mais la défaite concédée face au Celtic Glasgow jeudi soir (3-2), couplée à la victoire de l'AC Milan sur la pelouse du Sparta Prague (0-1) a offert le premier rang au club italien. Au terme de la rencontre, en conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ses choix d'avoir effectué quelques rotations dans son onze de départ, sans regrets.



"Pour l'emporter ici, il fallait avoir un onze de départ plus classique chez nous. Après, ce choix a été dicté par l'état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière. On est déçus. Prendre trois buts, c'est beaucoup. Au total, on en encaisse cinq dans cette double confrontation face au Celtic (2-2 à l'aller et 3-2 au retour). Mais, à chaque fois, on a procédé à des changements de postes importants. On a marqué quatre fois contre eux mais cela n'a pas suffi. J'assume mes choix", a justifié le natif de Marseille.

"Je n'ai pas de préférence pour le tirage", clame Galtier

Désireux de faire souffler quelques éléments de son groupe avec l'enchaînement des matchs, Galtier a par ailleurs reconnu qu'il n'avait pas une préférence pour son prochain adversaire lors du tirage des seizièmes de finale de la Ligue Europa, avant le tirage qui se déroulera lundi à Nyon (13 heures). "S'il avait fallu obtenir une qualification ici, j'aurais fait différemment. Aurait-on obtenu un autre résultat ? On ne peut pas le savoir. On a disputé un vrai match de Coupe d'Europe. Eux aussi. On n'a pas été efficaces sur le plan offensif. Mais je n'oublie pas les quatre matches de L1 qui arrivent et qui sont très rapprochés. Et je n'ai pas de préférence pour le tirage car on aura un premier de groupe ou une équipe reversée de Ligue des Champions."Qualifié mais pas tête de série, Lille pourrait notamment affronter Manchester United, l'Ajax Amsterdam (reversés via la Ligue des Champions), Naples ou Tottenham dans les cas les moins avantageux.