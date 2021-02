Lille-Ajax : Les compositions des équipes

Erik ten Hag. Le leader de Ligue 1, lui, ne compte pas galvauder cette compétition et Christophe Galtier - privé de Xeka et Benjamin André, suspendus - a aligné la meilleure équipe possible.



Lille espère suivre le même chemin que le PSG, afin d'entamer la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Ce jeudi soir (21 heures), le LOSC aura devant lui une opposition de la plus haute qualité, avec le leader de l'Eredivisie, l'Ajax Amsterdam dirigé parAinsi, comme prévu, un duo composé de Renato Sanches et Boubakary Soumaré sera présent dans le double pivot du milieu de terrain. Sur les ailes, les présences de Timothy Weah et Jonathan Bamba sont à noter. Enfin, devant, le duo Yazici - David aura la mission de faire la différence. Pour rappel,est blessé.L'Ajax Amsterdam, reversé de la Ligue des Champions, devra composer sans André Onana - suspendu 12 mois pour dopage par l’UEFA - et Sébastien Haller - non-inscrit sur la liste pour la compétition. Le club hollandais pourra compter sur Neres, Blind ou encore Tadic afin d'envisager un bon résultat.: Maignan - Celik, Fonte , Botman, Reinildo - Weah, Soumaré, Sanches, Bamba - Yazici, David.: Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Klaassen, Blind - Antony, Tadic, Neres.