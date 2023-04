Ligue Europa : Séville terrasse United, la Juventus et Leverkusen dans le dernier carré

Quel renversement de situation à Séville. Après avoir arraché un match nul in extrémis sur la pelouse des Mancuniens, le FC Séville a giflé Manchester United (3-0, 5-2 score cumulé) pour se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa. Youssef En-Nesyri (8e et 81e) par deux fois et Loïc Badé (47e) sont les buteurs andalous. En demi-finale, le FC Séville retrouvera la Juventus.

Ça passe pour la Juve et le Bayer, la Roma en prolongation

La Vieille Dame a fait le travail sans être spectaculaire face au Sporting Portugal (1-1, 2-1 score cumulé). Adrien Rabiot (9e) avait ouvert le score pour les Turinois avant que Marcus Edwards ne réponde sur penalty à la 20e. Le Bayer Leverkusen a également validé son billet pour les demi-finales grâce à son large succès contre l’Union Saint-Gilloise (1-4, 2-5 score cumulé). Les Allemands affronteront le vainqueur de la double confrontation entre la Roma et le Feyenoord, partis en prolongation (2-1, 2-2 score cumulé).