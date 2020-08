Ligue Europa : Romelu Lukaku, jusqu'où peut-il porter l'Inter ?

📈 | RECORD



Quello di #Lukaku è il gol numero 3⃣0⃣ in stagione con la maglia dell'Inter 😮



L'ultimo giocatore nerazzurro ad aver realizzato almeno 30 reti in una singola stagione era stato @setoo9 nel 2010/11 (37) 🥰#InterGetafe 2⃣-0⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/3q8w5Tlkjq

— Inter (@Inter) August 5, 2020

Lukaku fait aussi bien que Shearer

8 - Romelu #Lukaku has scored in his last eight Europa League matches, equalling the longest streak in the competition (including UEFA Cup) set by Alan Shearer in 2005. Sniper. #InterGetafe pic.twitter.com/jyjKLRYZ15

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 5, 2020

Lukaku a terminé troisième du classement des meilleurs buteurs de Serie A

Mais où s'arrêtera Romelu Lukaku ? Le 8 août 2019, l'attaquant prenait alors la décision de quitter Manchester United pour rejoindre l'Inter Milan , contre la coquette somme d'environ 74 millions d'euros. Et alors que cette saison 2019-20 si particulière n'est pas encore terminée, voilà que l'international belge explose déjà tous les records. En effet, avec 30 buts déjà inscrits sous ses nouvelles couleurs, toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans a clairement fait oublier l'avant-centre international argentin Mauro Icardi (27 ans), parti, dans le même temps, du côté du Paris Saint-Germain. Grâce à Lukaku, l'Inter Milan a clairement trouvé un second souffle cette année. D'ailleurs, un tel bilan de 30 buts n'avait plus été vu au sein du club lombard depuis la saison 2010-11, et un certain Samuel Eto'o.Depuis, les attaquants s'étaient pourtant succédé à la pointe de l'attaque nerazzurri mais personne, pas même Icardi, n'avait donc fait aussi bien que Romelu Lukaku. Ce record, le Belge l'a ainsi établi lors du dernier match disputé avec sa formation. Le 5 août dernier, en huitième de finale de la Ligue Europa, l'ancien pensionnaire d'Everton avait alors ouvert le score (33eme), contre Getafe (2-0). C'est donc en grande partie grâce à lui que l'Inter Milan verra les quarts de finale de la compétition, dans une formule totalement inédite. Un quart de finale qui se déroulera ce lundi (21h00), face au Bayer Leverkusen. Un stade de la compétition que le Diable Rouge n'a jamais passé en club, dans une compétition internationale. Et comme si un record ne lui suffisait pas, en inscrivant ce but, Lukaku a ainsi rejoint un certain Alan Shearer, avec Newcastle United en 2005, avec au moins une réalisation à chacune de ses huit dernières rencontres dans l'épreuve.

Si l'Inter Milan va au bout dans cette Ligue Europa, alors le Belge remportera un premier trophée depuis 2010. Pour le club italien, il s'agira alors d'une première depuis la Coupe d'Italie en 2011. 2011, c'est également la dernière fois que l'Inter Milan avait obtenu un aussi bon classement final en Serie A (2eme). Cette saison, malgré un nouveau sacre de la Juventus Turin, les hommes d'Antonio Conte sont venus mourir à une seule petite unité de la Vieille Dame. Une performance due en grande partie à Romelu Lukaku, qui termine troisième du classement des meilleurs buteurs de Serie A, avec 23 buts marqués pour également deux passes décisives délivrées. Une saison de tous les records et qui pourrait donc même finir en apothéose, pour le club et le joueur, avec cette Ligue Europa.

Conte : "Lukaku est un joueur atypique"