Deux semaines après avoir été battu par Cluj au Roazhon Park (0-1), le Stade Rennais s’est incliné sur le terrain de la formation roumaine (1-0), jeudi en Ligue Europa. Avec un seul point en 4 journées dans ce groupe E, les hommes de Julien Stéphan sont éliminés de la course aux 16e de finale.

Les Rouge et Noir, largement supérieurs, notamment en première période, ont raté de nombreuses occasions et ont finalement encaissé un but de Mario Rondon en fin de match (87e).

Dans le même temps, le Celtic s'est qualifié pour le tour suivant en s'imposant dans l'antre de la Lazio (1-2), grâce à un but dans le temps additionnel signé Olivier Ntcham (95e). La formation romaine ne compte que trois points au classement, soit six de moins que Cluj, son prochain adversaire.