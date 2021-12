Ligue Europa : Payet sur le banc avec l'OM face au Lokomotiv Moscou

❄️⚔️ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #OMLOK ⚔️❄️

Ce jeudi soir, face au Lokomotiv Moscou,. Éliminé de la Ligue Europa avant cette dernière journée de la phase de poules, le club phocéen conserverait sa troisième place en cas de score de parité alors que la formation russe, située à 2 points de l'OM au classement de ce groupe E, doit impérativement s'imposer afin de continuer son parcours en Europe et prendre du même coup la troisième position. Avec un déplacement prévu à Strasbourg, dimanche en Ligue 1 (17 heures), l'OM, par le biais de Jorge Sampaoli, ne fera que peu tourner.En effet, le technicien argentin a conservé certains éléments forts dans son onze de départ. Dans les buts, Steve Mandanda est titularisé aux dépens de Pau Lopez. Devant lui, on trouvera une défense à 3, composée par Luan Peres, Leonardo Balerdi et William Saliba. L'entrejeu sera occupé par Matteo Guendouzi, accompagné de Pape Gueye et Valentin Rongier. Devant, le quatuor offensif sera formé par Gerson, Ünder, De La Fuente et Milik.Ainsi, aucun risque ne devrait être pris par son entraîneur avant le match contre Strasbourg, dimanche sur la pelouse de la Meinau.: Mandanda - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Gueye, Guendouzi - Ünder, Gerson, De la Fuente - Milik.: Khudyakov - Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus - Petrov, Beka-Beka, Maradishvili, Babkin - Kamano, Smolov.