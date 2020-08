Ligue Europa : MU et l'Inter au Final 8

L’Inter, une première depuis neuf ans

La logique a été globalement respectée ce mercredi à l’occasion des 8es de finale retour de la Ligue Europa.C’est le cas notamment de l’Inter Milan et de Manchester United, deux des favoris pour la conquête du trophée. Les Lombards, qui jouaient eux leur qualification sur un match - et déjà à Gelsenkirchen - puisque la rencontre aller n'avait pas pu se disputer, se sont défaits de Getafe (2-0). Tandis que les Red Devils ont pris le meilleur sur les Autrichiens de LASK Linz (2-1).

Sur la lancée de ses belles prestations suivantes en Serie A, l’Inter a disposé de la formation de la banlieue de Madrid, atteignant les quarts d’une Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2011. Ce n’est qu’en fin de rencontre, et après avoir notamment vu un pénalty adverse finir sur le poteau, que les Nerazzurri ont pu définitivement souffler mais leur victoire est relativement méritée (2-0). Romelu Lukaku, buteur pour la 8e fois de suite ans cette compétition, et Christian Eriksen ont signé les deux réalisations intéristes. MU, de son côté, n’a pas trop forcé son talent contre LASK. Vainqueurs 5-0 à l’aller, les Anglais se sont contentés de l’essentiel. Jesse Lingard et Anthony Martial ont été les deux buteurs mancuniens.



Au prochain tour, prévu lundi, Manchester se mesurera à Copenhague. L’équipe danoise a créé la surprise en laminant les champions de Turquie de Basaksehir. Après la défaite 0-1 à l’aller, les Scandinaves ont tout renversé à domicile (3-0). Jonas Older Wind a été le héros de cette partie avec un doublé réussi. Le quatrième et dernier qualifié de la soirée a été le Shakhtar Donetsk.

Les Ukrainiens, vainqueurs de cette compétition en 2009, ont terrassé Wolfsburg. Ils ont gagné 3 à 0, trois buts inscrits à partir de la 89e minute de jeu. L’international ukrainien d’origine brésilienne Junior Moraes a mis deux buts. Demain, les 8es de finale de cette C3 s’achèveront avec la tenue des quatre dernières rencontres de ce tour, dont un Séville - Roma qui se disputera à nouveau sur un match.