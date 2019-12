Ligue Europa : Manchester United et Arsenal pas épargnés, l’Inter Milan plus sereine… Le tirage des 16emes de finale

Les 32 clubs encore engagés en Ligue Europa sont fixés. Le tirage au sort des 16emes de finale de la compétition a été effectué ce lundi à Nyon. Dans le dur (une seule victoire sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues), Arsenal aura fort à faire contre l’Olympiacos. Manchester United devra aussi se méfier du Club Bruges, un autre club reversé de Ligue Europa.

L’Inter Milan sera a priori plus tranquille face au Ludogorets de Claudiu Keseru, avec match retour à Giuseppe-Meazza. L’AS Rome devra se méfier de son côté de La Gantoise. Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, l’Ajax Amsterdam affrontera Getafe pour lancer une nouvelle épopée européenne en Ligue Europa, dont il avait atteint la finale en 2017. Le Bayer Leverkusen et le FC Porto seront opposés dans un duel alléchant sur le papier, comme le Shakhtar Donetsk et Benfica, qui ont disputé la phase de groupes de la Ligue des Champions. A noter aussi le choc anglo-espagnol entre Wolverhampton et l’Espanyol Barcelone.

Le tirage complet des 16emes de finale de la Ligue Europa

Wolverhampton (Angleterre) - Espanyol Barcelone (Espagne)Sporting Portugal (Portugal) - Istanbul Basaksehir (Turquie)Getafe (Espagne) - Ajax Amsterdam (Pays-Bas)Bayer Leverkusen (Allemagne) - FC Porto (Portugal)FC Copenhague (Danemark) - Celtic Glasgow (Ecosse)APOEL Nicosie (Chypre) - FC Bâle (Suisse)CFR Cluj (Roumanie) - FC Séville (Espagne)Olympiacos (Grèce) - Arsenal (Angleterre)AZ Alkmaar (Pays-Bas) - LASK Linz (Autriche)Club Bruges (Belgique) - Manchester United (Angleterre)Ludogorets (Bulgarie) - Inter Milan (Italie)Eintracht Francfort (Allemagne) - FC Salzbourg (Autriche)Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Benfica (Portugal)Wolfsburg (Allemagne) - Malmö (Suède)AS Rome (Italie) - La Gantoise (Belgique)Rangers (Ecosse) - Braga (Portugal)