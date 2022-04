Ligue Europa : Lyon coule contre West Ham

Il n'y a pas eu de match. Après un nul à la fois encourageant et frustrant à Londres, il y a une semaine (1-1), Lyon a coulé dans des proportions difficilement imaginables lors de ce second round contre West Ham, comme pour illustrer le gouffre qui sépare ce cador de Ligue 1 d'une équipe compétitive de Premier League.

Une gestion catastrophique des temps faibles

Privé de ses deux meilleurs joueurs - Anthony Lopes et Lucas Paqueta -, l'OL n'a pas su trouver le bon tempo dans cette rencontre. Tout juste a-t-on pu noter une opportunité franche de Toko-Ekambi en tout début de match, mais la tentative de l'international camerounais a échoué sur le poteau (5e). Derrière, les Hammers ont récité leurs gammes. En deux temps, trois mouvements, la formation londonienne a fait le break avant la mi-temps. Dawson a débloqué la situation d'un coup de casque parfait (0-1, 38e), avant que Rice ne double la mise dans la foulée d'une frappe déviée (0-2, 44e).



Pour se remettre à l'endroit, l'OL n'avait d'autre choix que de réduire le score rapidement. Il n'en a rien été. Pire, les Hammers ont enfoncé le clou sur une frappe croisée de Bowen dès le retour des vestiaires (0-3, 48e). L'affaire était réglée. West Ham a tranquillement géré son avantage au cours d'une dernière demi-heure sans relief, où l'OL a tenté de sauver l'honneur, sans réussite. La marche était trop haute. Dixième de Ligue 1, Lyon va devoir donner un sens à sa fin de saison, sous peine de la finir en roue libre...