Ligue Europa : Lille rate la cerise sur le gâteau

Petite défaite, grosse conséquence pour Lille. Alors que les Nordistes réalisaient jusque-là un parcours très intéressant en Ligue Europa, le LOSC s'est raté lors de la 6eme et dernière journée de la phase de groupes. En effet, battue en Ecosse face au Celtic (3-2) jeudi soir, l'équipe de Christophe Galtier a du même coup dû laisser la 1ere place du groupe H à l'AC Milan, vainqueur dans le même temps du Sparta Prague (0-1). Une défaite qui peut en partie s'expliquer sur le choix, assumé, de faire légèrement tourner au Celtic Park, la qualification pour le prochain tour étant déjà acquise. « Pour l'emporter ici, il fallait avoir un onze de départ plus classique chez nous. Après, ce choix a été dicté par l'état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière. On est déçus. Prendre trois buts, c'est beaucoup. (...) J'assume mes choix. Le onze donné ce matin aux joueurs tenait compte d'un état des lieux des uns et des autres », expliquait d'ailleurs l'entraîneur lillois, en conférence de presse.

Galtier botte en touche, Niasse rêve de Manchester United Du coup, avec cette 2eme place, la donne est désormais complètement différente pour Lille, qui héritera d'un gros club, lors du tirage au sort des 16emes de finale de la Ligue Europa, lundi prochain à Nyon (Suisse). Tottenham, le Bayer Leverkusen, Manchester United, Naples ou encore Leicester seront notamment des adversaires potentiels pour les Dogues. « Je le répète encore, sans chercher d'excuses, s'il avait fallu obtenir une qualification ici, j'aurais fait différemment. Aurait-on obtenu un autre résultat ? On ne peut pas le savoir. On a disputé un vrai match de Coupe d'Europe. (...) Mais je n'oublie pas les quatre matchs de Ligue 1 qui arrivent et qui sont très rapprochés, insistait Galtier sur le sujet. Et je n'ai pas de préférence pour le tirage car on aura un premier de groupe ou une équipe reversée de Ligue des Champions. » Si ce dernier n'a donc pas de préférence, ce n'est pas le cas de Cheikh Niasse. « J'aimerais bien tomber sur Manchester United. C'est un championnat que je regarde beaucoup et un adversaire que je suis », confiait le jeune Lillois titulaire surprise au poste de latéral droit face au Celtic, dans des propos recueillis par L'Equipe.