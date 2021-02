Ligue Europa - Lille à Amsterdam sans retenue

Le défi de Lille, leader de Ligue 1, est grand. Battu à l'aller dans une rencontre qu'il n'a jamais su maîtriser (1-2), le LOSC devra prendre le meilleur sur l'Ajax Amsterdam afin de se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa. Ainsi, ce seizième de finale retour sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena pourrait donner une nouvelle dynamique à la saison des Dogues, en cas d'issue favorable.

Fonte incertain pour débuter avec Lille



En conférence de presse, Christophe Galtier a prévenu que son équipe voudrait "plus jouer, moins subir", par rapport au match aller. Puis de développer : "On sera dans ce qu'on a l'habitude de faire mais avec plus de précision et d'intensité pour contrarier cette belle équipe". Burak Yilmaz est forfait pour la rencontre (lésion musculaire au mollet) alors que José Fonte est incertain pour débuter. Un point sera effectué ce jeudi, après une "petite alerte musculaire", survenue mercredi matin pour le capitaine du LOSC.



Du côté de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, sera privé de Nico Tagliafico et Noussair Mazraoui, deux latéraux. Sébastien Haller ne sera pas là, étant donné qu'il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la compétition. "Je suis persuadé que Lille a appris du match aller, et je peux vous dire que c'est tout sauf un hasard si cette équipe est leader de son championnat. Quand on voit la qualité des joueurs sur le terrain, le danger peut venir de partout", a commenté le coach de l'Ajax, en conférence de presse.