Ligue Europa : Les réactions de Longoria, Juninho et Petrov au tirage

Ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue Europa 2021-2022 a livré son verdict en ce qui concerne la phase de groupes de la compétition. Si l'OM devra sans doute s'employer, le sort a été plus clément pour l'OL et l'AS Monaco. Dans le groupe E, Marseille composera avec les présences de la Lazio Rome, du Lokomotiv Moscou et de Galatasaray. Le groupe de l'Olympique Lyonnais semble sur le papier abordable avec des oppositions futures contre les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et Bröndby. Enfin, Monaco, après son élimination des barrages de qualification à la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, a hérité du groupe B avec des rencontres prévues face au PSV Eindhoven, la Real Sociedad et Sturm Graz.

Juninho espère la première place pour l'OL, Longoria veut aller le plus loin possible

Pablo Longoria (président de l'OM, dans des propos rapportés par L'Equipe) : "L'objectif de l'Olympique de Marseille est toujours d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions que l'on joue. C'est le respect de notre histoire, c'est le respect de nos supporters. On va chercher à être le plus compétitif possible. Parler de rêve lorsque l'on va démarrer la phase de groupes est un peu compliqué. On affronte trois bonnes équipes."



Juninho (directeur sportif de l'OL, auprès de l'UEFA) : "On est tombés sur un groupe très équilibré. On sait désormais que seul le premier du groupe passe en huitièmes de finale tandis que le deuxième doit passer par un match de barrage. Ce sera donc très important de bien démarrer et de ne pas faire la même entame qu'en Ligue 1. Nous devons bien sûr respecter nos trois adversaires, mais je crois que nous pouvons terminer premiers du groupe... Mais attention, il ne faut pas non plus se projeter sur la phase éliminatoire alors qu'on n'a même pas joué la phase de groupes. Jouons d'abord comme il faut ces six premiers matchs, essayons de terminer premiers ou au minimum deuxièmes pour entrevoir la qualification."



Oleg Petrov (Vice-Président Directeur général de l'AS Monaco, site officiel du club) : "C’est un groupe très solide et très intéressant. Il est difficile de dégager un favori. Nos trois adversaires sont trois beaux adversaires, ce qui donnera lieu à des rencontres disputées. Nous allons avoir six beaux matchs à disputer, six combats, et nous allons tout donner pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Face au Shakhtar, nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde face à un adversaire habitué à la Ligue des Champions. Désormais, nous voulons garder le même niveau affiché mercredi soir pour effectuer un beau parcours en Ligue Europa."