Ligue Europa : Les listes de l'OL, l'OM et Monaco dévoilées

Caleta-Car dans la liste de l'OM, 3 joueurs dans la liste B pour Monaco



Group stage squads confirmed ✅

📜👇 See who's made the cut for each team #UEL



— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 7, 2021

. Pour rappel, Lyon figurera dans le groupe A, en compagnie des Glasgow Rangers, du Sparta Prague et de Bröndby. L'équipe entraînée par Jorge Sampaoli devra sans toute être rapidement au niveau au sein d'une poule E composée de la Lazio Rome, du Lokomotiv Moscou et de Galatasaray ; alors que Monaco évoluera dans le groupe B avec le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et Sturm Graz.L’Olympique Lyonnais a inscrit 25 joueurs dans sa liste à l’UEFA. Dans les présents, on retrouve les nouvelles recrues Jérôme Boatang et Xherdan Shaqiri, ainsi que Marcelo, pourtant écarté du groupe professionnel en raison de son mauvais comportement dans le vestiaire suite à la défaite à Angers, le 15 août dernier (3-0). L'Olympique de Marseille compte lui sur 21 noms, sur 25 possibles pour la liste A. Duje Caleta-Car a été intégré dans la liste en dépit de certaines tensions lors du dernier mercato estival. Du côté de l'AS Monaco, Niko Kovac a pris la décision d'inscrire un total de 27 joueurs, dont 3 pour la liste B : Yann Lienard, Maghnes Akliouche et Sofiane Diop. "Un joueur peut être inscrit sur la liste B s’il est né le 1er janvier 1994 ou après cette date et si, à la date de son inscription auprès de l’UEFA, il a été qualifié pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans depuis l’âge de 15 ans révolus", précise l'instance sur son site officiel.Lyon débutera sa campagne le 16 septembre par un déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers (21 heures) ; tandis que l'OM se déplacera à Moscou pour y défier le Lokomotiv le même jour (18h45). L'AS Monaco affrontera Sturm Graz, à Louis-II (21 heures).: Lopes, Barcola, Pollersbeck - Diomandé, Emerson, Denayer, Marcelo, Henrique, Dubois, Da Silva, Boateng, Ndiaye - Aouar, Paqueta, Keita, T. Mendes, Caqueret, Shaqiri, Guimaraes, Iala - Toko-Ekambi, Dembélé, Kadewere, Slimani, Reine-Adélaïde.: Lopez, Mandanda - Saliba - Alvaro, Kamara, Balerdi, Peres, Caleta-Car, Amavi, Lirola - Guendouzi, Harit, Gerson, Rongier, Gueye, Payet - Milik, Henrique, Dieng, Ünder, De La Fuente.: Majecki, Nübel, Mannone, Lienard - Maripan, Badiashile, Disasi, Caio Henrique, Jakobs, Sidibé, Pavlovic, Aguilar, Matsima - Fabregas, Tchouaméni, Jean Lucas, Golovin, Fofana, Akliouche, Matazo, Diop - Martins, Boadu, Ben Yedder, Diatta, Volland, Isidor.