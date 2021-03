Ligue Europa : Le Dinamo Zagreb renverse Tottenham !

José Mourinho avait laissé entendre avant ce retour contre Zagreb que la présence d'Harry Kane était nécessaire parce que la qualification n'était pas assurée. On imaginait alors que le Special One prêchait pour sa paroisse, une fois de plus, mais peut-être était-il sincère, finalement. Car ses Spurs, vainqueurs 2-0 à l'aller, se sont complètement écroulés ce jeudi soir (défaite 3-0). Orsic s'est occupé de tout dans les rangs de Dinamo en trouvant l'ouverture à deux reprises durant le temps règlementaire pour arracher les prolongations, avant d'y aller de son triplé (3-0). Tottenham passe donc à la trappe.