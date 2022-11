Ligue Europa (J6) : Nantes tient son barrage !

Le FC Nantes s’est imposé jeudi soir sur la pelouse de l’Olympiakos (2-0) et jouera les barrages de la phase finale de la Ligue Europa, grâce à son succès combiné au match nul concédé dans l'autre rencontre du groupe G par Qarabag face à Fribourg (1-1). Par des but de Mohamed et Blas en fin de rencontre (79e puis 90e), les Canaris terminent deuxième du groupe G et joueront en février prochain les barrages d'accession à la phase finale de la Ligue Europa (C3) contre un club éliminé de la Ligue des champions.

Nantes devait absolument gagner en Grèce pour poursuivre l’aventure en Ligue Europa, tout en espérant faire un meilleur résultat que Qarabag, qui recevait dans le même temps Fribourg. Face à un faible Olympiakos, déjà éliminé et qui alignait une équipe largement remaniée, les Nantais sont bien entrés dans la partie mais le but de Guessand à la 2e minute, reprenant de la tête une déviation au second poteau sur corner, a été refusé pour hors-jeu.

Dominés ensuite en première mi-temps, longtemps brouillons et imprécis techniquement, les Canaris ont pu compter sur un très bon Lafont, auteur de plusieurs arrêts déterminants devant El Arabi et Bowler. L’entrée de Ludovic Blas à la mi-temps a changé la physionomie de la rencontre, permettant à Nantes de jouer plus haut et de se montrer enfin dangereux. C’est sur un de ses centres que Mohamed a ouvert le score de la tête aux six mètres à la 79e minute. Puis le milieu offensif français s'est chargé lui-même de battre Tzolakis d’un subtil lob à la 90e, après une combinaison entre Sissoko et Mohamed, assurant la victoire aux Nantais.

Restés sur la pelouse au coup de sifflet final, les Canaris ont pu exulter avec leurs supporters en apprenant le match nul entre Qarabag et Fribourg. Les joueurs d'Antoine Kombouaré connaîtront leur adversaire de cette sorte de "16e de finale" de la Ligue Europa lors du tirage au sort qui sera effectué lundi à Nyon (Suisse). Des clubs aussi prestigieux que Barcelone, la Juventus ou l'Ajax Amsterdam sont au nombre des huit équipes reversées en C3 à l'issue de la phase de poules de la Ligue des champions.