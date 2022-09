Ligue Europa (J2) : Rennes frustré par Fenerbahçe

Rennes avait fait le break...



🏁 C'est terminé.Au terme d'une fin de match cruelle, nos Rouge et Noir sont tenus en échec par Fenerbahçe. #SRFCFEN 2-2 pic.twitter.com/4gKBu37dUb

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 15, 2022

La semaine passée, pour son entrée en lice dans cette Ligue Europa, le Stade Rennais avait assuré le minimum syndical en arrachant un succès sur le gong face à l'AEK Larnaca (2-1), avec un onze largement remanié. Ce jeudi, c'est une opposition d'un autre calibre qui se présentait puisque. Pour Bruno Genesio, cette affiche alléchante s'apparentait à un casse-tête puisque Rennes en engagé dans un calendrier infernal, avec une nouvelle rencontre face à l'OM à l'horizon, dimanche, avant la trêve internationale.Privé de certains éléments importants comme Santamaria ou Kalimuendo, Genesio s'était appuyé sur ses forces vives en concoctant un onze offensif et séduisant, avec les présences de Terrier, Gouiri, Majer et Bourigeaud.l a fallu un penalty transformé par Valencia dans les arrêts de jeu pour voir le Fener recoller au score sur le gong (2-2, 90e+2), dans une fin de match marquée par l'expulsion de Traoré (83e).Avant cela, tout s'était emballé au retour des vestiaires suite à un premier acte assez indécis. En deux temps, trois mouvements, les Rennais ont cru que l'affaire serait pliée, Terrier débloquant la situation en solo (1-0, 52e) avant d'endosser le costume du passeur pour Majer, buteur tout aussi clinique (2-0, 54e).Mais comme souvent, les hommes de Genesio, inconstants, ont levé le pied et laissé leur adversaire reprendre confiance. Fenerbahçe, qui n'en demandait pas tant, a repris espoir sur une très belle frappe de Kahveci (2-1, 60e). Un tournant, assurément, avant un dénouement frustrant.