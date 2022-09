Ligue Europa (J1) : Monaco dompte l'Etoile Rouge

Recalée aux portes de la Ligue des Champions, l'AS Monaco entamait sa campagne de Ligue Europa avec un goût amer. Le club de la Principauté, qui souffle le chaud et le froid depuis le début de saison, avait une réponse à donner ce jeudi soir, dans l'atmosphère bouillonnante de Belgrade, face à l’Étoile Rouge. Capables d'accrocher le Paris Saint-Germain avec brio puis de se prendre les pieds dans le tapis contre Troyes quelques jours plus tard, les hommes de Philippe Clement devaient montrer leur vrai visage en Serbie. Et les Monégasques n'ont pas failli à leur mission, cette fois-ci.

Monaco assure l'essentiel

L'ASM a en effet récolté un succès sur la pelouse de la formation serbe. Une victoire acquise sur la plus petite des marges, mais qui suffit à son bonheur. Après un premier acte encourageant, avec quelques situations de but intéressantes, les Rouge et Blanc ont débloqué la situation dans la dernière demi-heure.



Golovine a obtenu un penalty sur une percussion, avant qu'Embolo ne se charge de le transformer sans sourciller (0-1, 72e). Si le buteur suisse a cru obtenir un nouveau penalty en fin de match - avant que la VAR n'annule la décision de l'arbitre -, Monaco s'est également fait des frayeurs, Nübel se montrant décisif sur une balle d'égalisation des Serbes, devant Milunovic (90e+2). Sans conséquence. Le contrat est rempli.