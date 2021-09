Le spectacle a été présent sur toutes les pelouses européennes, ce jeudi en début de soirée, pour la 1ere journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Galatasaray a pris les commandes du Groupe E, celui de l'OM, en faisant tomber la Lazio Rome sur la plus petite des marges (1-0).



Dans le Groupe C, le match le plus rocambolesque de la soirée a eu lieu à Séville, où le Betis est venu à bout du Celtic au terme d'une pluie de buts (4-3). De son côté, le Bayer Leverkusen a signé un succès précieux contre Ferencvaros (2-1).



Les premiers résultats de Ligue Europa



Groupe E



Galatasaray - Lazio : 1-0



Lokomotiv Moscou - Marseille : 1-1



Groupe F



Midtjylland - Ludogorets : 1-1



Etoile Rouge de Belgrade - Braga : 2-1



Groupe G



Leverkusen - Ferencvaros : 2-1



Betis - Celtic : 4-3



Groupe H



Rapid Vienne - Genk : 0-1



Dinamo Zagreb - West Ham : 0-2