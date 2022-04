Grand favori de cette édition de Ligue Europa, le Barça n'a pas tenu la distance. Surpris par une équipe de Francfort plus réaliste dans les deux zones de vérité, le club catalan vit une nouvelle désillusion sur la scène européenne, après son élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions cet hiver.



Il n'y a pas eu de match dans ce second round. Francfort a mené 3 à 0 grâce à un doublé de Kostic (4e sur penalty, 67e) et une réalisation signée Santos Borré (36e). Busquets (90e+1) et Depay (90e+10) ont eu le mérite de réduire l'écart, mais l'affaire était réglée depuis longtemps.



Dauphin du Real Madrid en Liga, la formation de Xavi va désormais devoir se focaliser sur le championnat espagnol pour sauver les meubles en fin de saison.