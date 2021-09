Ligue Europa : Bosz estime l'OL en progrès dans le jeu

Le choc face au PSG, déjà dans les têtes



. Placée dans le groupe A en compagnie des Glasgow Rangers, du Sparta Prague et de Brondby, la formation dirigée par Peter Bosz est allée s'imposer sur la pelouse de l'équipe entraînée par Steven Gerrard, jeudi soir, grâce à une réalisation de Karl Toko-Ekambi (23ème) et un but contre son camp de James Tavernier (55ème). Des bons débuts pour le technicien hollandais qui s'est félicité du match réalisé par son équipe de manière globale face aux Glasgow Rangers.Le but de Karl est extraordinaire. Ensuite on a été plus calme. Je suis là depuis deux mois, c’est encore tôt mais les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande. Jouer offensivement avec un pressing très haut ce n’est pas facile mais on le fait de mieux en mieux. On a bien démarré mais ce n’est qu’un match. Maintenant on a peu de temps pour préparer le match de dimanche face à Paris (sixième de journée de Ligue 1, au Parc des Princes, ndlr). Il faut bien se reposer. Jérôme (Boateng) peut faire beaucoup mieux mais pour son premier match (comme titulaire) avec seulement deux semaines d’entraînement c’est très bien", a estimé Bosz au micro d'OL TV.Également sondé par OL TV, Houssem Aouar, le milieu de terrain de l'OL, a valorisé le combat livré par ses coéquipiers, l'esprit tourné vers le choc face au PSG. "C’était un match très intense. On savait qu’on aurait un combat à livrer avec des supporters qui poussent. On était préparé à ce contexte et on a su répondre présent. On est content de revenir de ce gros match avec les trois points. Il y a toujours plus d’intensité en coupe d’Europe. On a l’ambition de gagner tous nos matchs. On est motivé et confiants mais surtout avec beaucoup d’humilité pour préparer nos prochains matchs. Je me sens bien, j’enchaîne les matchs.