Ligue Europa (16èmes de finale) : Porto élimine la Lazio, pas de miracle pour Dortmund

Maehle

Malinovskyi

Leipzig prend le meilleur sur la Real Sociedad



⏰ RESULTS ⏰



✅ Sevilla, Atalanta, Leipzig, Porto, Barcelona, Betis, Rangers and Braga all through to round of 16 #UEL pic.twitter.com/h2I7emQiP6

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

Le Bétis a évité la prolongation grâce au VAR

Ligue Europa/ 16èmes de finale retour

Ce jeudi soir, les 16èmes de finale retour de la Ligue Europa se sont déroulés. Sans trop de surprise, l'Atalanta Bergame est allée s'imposer sur la pelouse de l'Olympiakos (0-3) grâce à des réalisations de(40ème) et un doublé de(66ème, 69ème). Sur l'ensemble des deux rencontres, la formation de Gian Piero Gasperini n'a que peu souffert car elle s'était également imposée lors de l'aller (2-1). Le FC Séville a lui chuté sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0) mais cela s'est avéré sans conséquences car les coéquipiers de Jules Koundé avaient obtenu un succès large lors de l'aller (3-1), de fait ils sont également qualifiés pour les 8èmes de finales de la Ligue Europa.Ce qui n'est ni le cas de la la Lazio Rome, ni celui de la Real Sociedad. La première, défaite à l'aller (2-1) a concédé un match nul à domicile face au FC Porto (2-2), tandis que la seconde a lourdement chuté à domicile face au RB Leipzig (1-3). Menée 0-2 après les réalisations d'Orban (39ème) et Silva (59ème), la formation basque a eu un léger espoir quand Zubimendi a marqué peu après l'heure de jeu (65ème) mais Forsberg a enfoncé le clou (89ème), validant du même coup la qualification de Leipzig en 8èmes de finales de cette Ligue Europa 2021-2022.Dans les autres rencontres, disputées un peu plus tard ce jeudi, le Borussia Dortmund n'a pu réaliser ce qui aurait été un authentique exploit face aux Glasgow Rangers. Battu 4-2 à l'aller, le Borussia - toujours sans Erling Haaland - a obtenu un nul insuffisant sur la pelouse de l'Ibrox Stadium en Écosse (2-2). Tavernier a ouvert le score pour les locaux (24ème sur penalty) avant que le club allemand ne renverse la vapeur grâce aux réalisations de Bellingham (31ème) puis Malen (42ème). À noter également la sortie sur blessure de Thomas Meunier. Au cours de la seconde période, Tavernier y est allé de son doublé (57ème) d'une jolie volée pour un nul 2-2 et l'élimination du Borussia Dortmund. Le Bétis Séville s'est contenté d'un nul face au Zénith Saint-Pétersbourg (0-0) qui qualifie le club andalou après la victoire à l'aller (2-3). Un but à la 90ème a été refusé par le VAR aux visiteurs pour une faute peu évidente, il aurait été synonyme de prolongation. Enfin, défait 2-0 à l'aller, Braga a dû passer de son côté par la séance de penalties afin de se qualifier pour la suite de la compétition contre le Sheriff Tiraspol (2-0 ; 3 tirs au but à 2).FC Séville (qualifié) : 1-0Lazio - Porto (qualifié) : 2-2Olympiakos: 0-3Real Sociedad -: 1-3Glasgow Rangers (qualifiés) - Borussia Dortmund : 2-2Bétis Séville (qualifié) - Zénith Saint-Pétersbourg : 0-0- Sheriff Tirapsol : 2-0 ( 3 tirs au but à 2).