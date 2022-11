Ligue des Champions : La France accentue ses chances de qualifier quatre clubs en 2024

Les Pays-Bas et le Portugal sont toujours dans la course

Le bilan est bon pour les clubs français en Europe. Sur les six équipes engagées dans les trois compétitions européennes, cinq se sont qualifiées pour le tour suivant (PSG, Rennes, Nantes, Monaco, Nice), seul l'OM manquent donc à l'appel.Pour rappel, la première et la deuxième place de Ligue 1 garantissent un ticket direct pour la phase de groupes, tandis que le troisième doit franchir deux tours préliminaires. Au total,Dans le meilleur des cas, la France pourrait compter quatre équipes en C1 contre trois au maximum actuellement.Concernant les phases finales à venir du printemps prochain,. Si le PSG sera le seul représentant tricolore en Ligue des Champions, le Portugal s'appuiera sur Porto et le Benfica Lisbonne. En Ligue Europa, ce ne sera sans doute pas aisé pour Rennes, Monaco, Nantes qui pourraient affronter le Barça ou la Juventus Turin en 16èmes de finale. Il est désormais nécessaire que les cinq clubs tricolores puissent briller, si possible durablement, afin qu'en juin prochain, la France reste un membre privilégié du top 5. Et rêver, un peu plus grand encore, d'un bel avenir en Ligue des Champions.