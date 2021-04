La machine Tadic

Dusan Tadic, c'est l'antithèse de l'Ajax qui offre justement l'alchimie parfaite au club d'Amsterdam. Au sein d'une équipe qui mise historiquement sur la jeunesse, il mène la bande pour la troisième saison de suite, du haut de ses 32 ans., il était bien sûr du parcours exceptionnel de l'Ajax en 2019 en Ligue des Champions, avec Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech et autres Donny van de Beek (partis depuis au Barça, à la Juventus, à Chelsea et à Manchester United).Son récital lors de la victoire sur le terrain du Real Madrid (1-4 en huitièmes de finale retour à Bernabéu, après une défaite 1-2 à l'aller) lui avait valu undu journal. Et ce n'était pourtant pas pour récompenser un quadruplé, loin s'en faut, mais un but et deux passes décisives. Et une prestation en tous points exceptionnelle, surtout. Les statistiques de l'ancien joueur de Twente ou Southampton, sous le maillot de l'Ajax, sont exceptionnelles.Meilleur buteur et passeur dès sa première saison (28 buts et treize passes), il avait ajouté! Il a délivré encore plus de passes la saison passée, en dépit de l'arrêt prématuré et même de l'annulation de l'Eredivisie (quinze passes et onze buts en 25 matchs). En 2021, Dusan Tadic est toujours sur les mêmes bases élevées :, en tête du classement des passeurs. En Ligue Europa, il affiche trois buts en cinq matchs depuis que l'Ajax a été reversé de C1 en C3.L'international serbe, également capitaine de sa sélection (76 sélections, seize buts et 29 passes), a "toujours la tête relevée", comme il l'expliquait récemment au site de la FIFA : "Du coup, je vois tout. Et lorsque je vois un coéquipier dans une meilleure position que moi, je lui passe automatiquement le ballon." Les chiffres ne mentent pas... Jugeant l'Ajax comme "le club parfait", il aurait aimé poursuivre avec ses jeunes et talentueux camarades : "Moi, j'ai décidé de rester car j'adore le club et j'apprécie notre façon de jouer. L'équipe a toujours faim, la moindre défaite est un problème. J'aime ça." Et ça se voit.