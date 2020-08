Inter Milan : Conte entretient le doute

Alors qu’il se voyait dépoussiérer le palmarès européen du club après dix ans d’attente, Antonio Conte n’a pas été capable d’offrir la Ligue Europa à l’Inter Milan. Les Nerazzurri ont échoué en finale, en s’inclinant face au spécialiste de l’épreuve, le FC Séville (2-3). Le match à peine terminé, la question de l’avenir du technicien italien a été soulevée. Interrogé par Sky Italia sur ce sujet, le principal intéressé ne s’est pas défilé et a répondu : « Nous allons nous réunir la semaine prochaine avec le club et nous déciderons de mon avenir. Je ne suis pas sûr que je serai encore le manager de l'Inter la saison prochaine, nous déciderons ensemble. L'Inter planifiera l'avenir avec ou sans moi. »

Le propriétaire intériste est satisfait de Conte

Les propos de Conte n’ont pas été lâchés sur un coup de tête. Il y a quelques jours, il avait déjà menacé d’abandonner son poste, car jugeant les conditions pas réunies pour faire du bon travail. «Je ne pense pas que le travail des joueurs ait été reconnu et je ne pense pas que mon travail ait été reconnu, avait-il déploré avant les derniers matches de C3. Nous avons tous reçu très peu de protection du club, absolument zéro. Je n'aime pas que les gens prennent le train en marche - ils doivent être là aussi bien dans les bons et aussi dans les mauvais moments et ici à l'Inter, ce n'était pas comme ça, je suis désolé de le dire. Nous devons grandir et nous améliorer dans tous les domaines, y compris hors du terrain, et un grand club devrait mieux protéger ses joueurs.»



Beppe Marotta, le directeur général de l’Inter, avait cherché à l’époque à éteindre la polémique. Et après le revers contre Séville, Steven Zhang, le propriétaire, a aussi exprimé son optimiste pour le futur. « Conte et son équipe, ainsi que les joueurs et tous les autres membres du club font un excellent travail. Maintenant, les joueurs et le staff vont se reposer, car ils le méritent, et ensuite nous planifierons l'avenir. Nous voulons nous améliorer la saison prochaine. Le bilan de cette saison est très positif. Nous sommes sur une voie qui nous a permis d'accéder à la finale. »