Indice UEFA : La France fait bonne figure

Alors que les épopées françaises en Coupes d'Europe sont trop rares, cette saison laisse présager l'espoir d'un beau printemps. Les beaux parcours des clubs tricolores surprennent, à commencer par le champion de France, Lille, leader de sa poule en Ligue des champions à une journée de la fin de la première phase. Mal embarqué après trois journées, le Losc a enchaîné deux succès de rang, à Séville (1-2) puis à domicile contre le Red Bull Salzbourg. En déplacement chez Wolfsburg lors de l'ultime journée, les Dogues auront leur destin entre leurs mains et seront mêmes assurés de se hisser en huitièmes en accrochant le point du nul en Allemagne.



Un souci de qualification dont le PSG n'a plus rien à craindre, certain d'achever la phase de poules au second rang, derrière Manchester City. Ce beau visage affiché par la France en C1 ressemble beaucoup à celui présenté en Ligue Europa. Si Marseille a été éliminé de la course aux huitièmes ce jeudi en chutant lourdement chez Galatasaray (4-2), les Ciel et Blanc auront toujours l'opportunité d'être reversés en Ligue Europa Conférence. La condition sine qua non sera de conserver la 3eme place du groupe devant le Lokomotiv Moscou, le dernier adversaire de l'OM au stade Orange Vélodrome lors de la 6eme levée.

Monaco et Lyon, des favoris au rendez-vous

En revanche, les deux autres représentants de la Ligue 1 dans cette compétition ont porté haut les couleurs de la France. Lyon a assumé son statut de tête de série en s'adjugeant définitivement la 1ère place de son groupe dès la 4eme journée. Monaco a imité l'OL ce jeudi au terme de la 5eme journée au bénéfice d'un court succès au stade Louis-II face à la Real Sociedad (2-1). Ces deux équipes participeront aux huitièmes de finale et éviteront la case périlleuse des barrages contre un club reversé de Ligue des champions. Une prouesse réussie également par Rennes à l'échelon inférieur, en Ligue Europa Conférence. Malgré un match nul frustrant contre le Vitesse Arnhem ce jeudi (2-2), les Bretons ont verrouillé leur position de leader devant Tottenham !

Une place supplémentaire en C1 pour 2024 ?

Toutes ces belles campagnes européennes laissent rêveur. Celles-ci possèdent en outre un véritable effet comptable: elles dopent l'indice UEFA de la France. Le précieux sésame décernant les places européennes aux différents championnats européens. Grâce à sa 5eme place actuelle, la Ligue 1 conservera le même nombre de billets pour les Coupes d'Europe jusqu'en 2024/25. Avec l'instauration de la nouvelle formule de la Ligue des champions, les clubs français pourraient alors bénéficier d'un participant supplémentaire au détriment du Portugal et des Pays-Bas, respectivement 6eme et 7eme à l'indice UEFA.



Cette saison, seuls les clubs anglais et néerlandais font mieux que ceux de l'Hexagone. En poursuivant sur leur lancée, les pensionnaires de Ligue 1 pourraient alors battre leur record de points acquis en 2010 (15 points). Actuellement, ils en ont engrangé 11.916.