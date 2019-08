Giroud élu joueur de la saison ?

Meilleur buteur de l'épreuve avec 11 buts, Olivier Giroud fait partie des trois nommés pour le titre de joueur de la saison 2018-2019 en Ligue Europa.

L'attaquant de Chelsea est compétition avec le Serbe Luka Jovic, buteur à 10 reprises avec Francfort, et son coéquipier Eden Hazard, auteur d'un doublé lors de la finale remportée par les Blues contre Arsenal (4-1).

