Francfort : Trapp a oublié la remontada après l'exploit face au Barça

Actuel 9ème de Bundesliga, l'Eintracht Francfort a éliminé le FC Barcelone de la Ligue Europa, jeudi soir au Camp Nou (victoire 3-2 après le 1-1 de l'aller). Ainsi, le club allemand a validé son billet pour les demi-finales et une opposition prévue contre West Ham, tombeur de l'OL (1-1 ; 0-3). Dans un stade qui a pu compter sur la présence de 30 000 supporters allemands, Kevin Trapp a été au premier rang afin de vivre de très belles sensations, surtout compte tenu de son passé au Camp Nou. Le 8 mars 2017, dans l'optique d'un huitième de finale retour de Ligue des Champions, le portier avait essuyé une énorme humiliation contre Messi, Neymar et compagnie sous le maillot du PSG. Alors que le club de la capitale entraîné, alors par Unai Emery, s'était imposé 4-0 au Parc des Princes lors de l'aller, il avait été balayé en Espagne (6-1), avec la fameuse "remontada".

"Ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant"

Kevin Trapp was PSG's goalkeeper at Camp Nou for the Remontada in 2017.

He finally got his revenge. pic.twitter.com/Habzi4uzSc



— GOAL (@goal) April 15, 2022





Un souvenir qui a longtemps hanté Trapp. Avant l'opposition contre la formation de Xavi, le gardien avait confié qu'il tentait d'oublier ce douloureux souvenir. "J'essaie d'oublier depuis plusieurs années, mais je m'en souviens toujours", disait-il. Alors, après le succès de Francfort, le natif de Merzig a pu témoigner son soulagement. "Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que l'on ressent en tant qu'équipe. On a appliqué notre plan à la perfection. On s'est sentis comme à Francfort, ça a été incroyable, c'était extraordinaire de sentir cela", a-t-il glissé, dans des propos relatés par RMC Sport. Puis d'anticiper : "Et avant que vous ne me posiez la question, oui, ce que j'avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant". Après l'exploit, l'Eintracht Francfort retrouvera les terrains de la Bundesliga ce week-end, avec un déplacement sur la pelouse de l'Union Berlin.