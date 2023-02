Europa League : malgré la défaite, Bruno Genesio est satisfait du visage de son équipe

Ce jeudi soir, le Stade Rennais a été battu à Varsovie par le Shakhtar Donetsk sur le score de 2-1. C'est la cinquième défaite consécutive des Bretons à l'extérieur qui auront un but à rattraper au Roazhon Park jeudi prochain. Malgré la défaite, l'entraîneur français s'est montré plutôt satisfait de son équipe notamment dans l'envie et l'ambition sur le terrain.

"Sur l’ensemble du match, il y avait moyen de faire mieux. On a fait beaucoup de bonnes choses, a estimé le coach breton. Il y aussi des détails qu’on doit régler parce qu’on prend des buts évitables. Mais on n’est qu’à la mi-temps du match et on est encore en vie pour le match retour, c’est ce qu’il y a de plus important dans ces doubles confrontations. J’ai retrouvé une équipe conquérante qui a retrouvé des phases de jeu à une ou deux touches, avec du mouvement. Dans l’ensemble, je trouve qu’on a dominé la partie. Après, on fait de trop grosses erreurs à ce niveau pour espérer faire mieux. C’est un match différent des derniers matchs qu’on avait pu faire, notamment à l’extérieur."