Coronavirus : Valence – Atalanta Bergame à huis clos… Barcelone – Naples aussi ?

Alors que les championnats domestiques ont été touchés les premiers par le coronavirus, place à la Ligue des Champions. Si des questions entourent les huitièmes de finale retour PSG-Dortmund et Juventus-Lyon, on est désormais fixé sur le cas de Valence-Atalanta Bergame (10 mars, 4-1 à l’aller) : le ministre espagnol de la Santé a indiqué le match se déroulera à huis clos, tout comme Getafe – Inter Milan en Ligue Europa. Ce sont plus précisément des préconisations qui seront très probablement validées par l’UEFA, qui aura le dernier mot.



ÚLTIMA HORA

Estos son los eventos que se jugarán a puerta cerrada por el coronavirus:

▪ Valencia Basket-Olimpia de Milán (5 de marzo)



▪ Valencia-Atalanta (10 de marzo)



▪ Getafe-Inter (19 de marzo)



Girona-Venecia (19 de marzo)

Le retour indécis entre le FC Barcelone et Naples (1-1 à l’aller) pourrait également être concerné par une telle mesure, ainsi que la rencontre de C3 entre le FC Séville et l’AS Rome. 150 cas de coronavirus ont été détectés en Espagne jusqu’ici, selon le dernier bilan donné mercredi, alors que le Nord de l’Italie est particulièrement affecté par cette épidémie.