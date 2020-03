Coronavirus : Les matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa reportés

L'UEFA a reporté tous les matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévus la semaine prochaine à cause du coronavirus. Deux matchs de Ligue Europa, Séville-Roma ainsi que Inter-Getafe, avaient déjà été reportés cette semaine. En C1, la rencontre prévue la semaine prochaine entre Manchester City et le Real Madrid a été reportée.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020