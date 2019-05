Chelsea écrase Arsenal !

Unai Emery ne remportera pas la Ligue Europa pour la quatrième fois. Son son équipe d’Arsenal s’est lourdement inclinée mercredi soir à Bakou lors d’une finale 100% londonienne face à Chelsea (4-1).

Et Olivier Giroud, qui finit seul meilleur buteur de la compétition avec 11 buts, n’y est pas pour rien. L’attaquant des Bleus a d’abord ouvert le score de la tête (49e), puis provoqué un penalty transformé par Eden Hazard (65e) et, enfin, offert au Belge le quatrième but (72e).

Pedro avait doublé la mise pour les Blues (60e), alors qu’Alex Iwobi a lui réduit l’écart à la 69e minute pour des Gunners qui ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Mais leur défaite est une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, directement qualifié pour la phase de groupe de la prestigieuse compétition européenne et qui n’aura donc pas à disputer deux tours préliminaires.