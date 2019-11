Ce jeune Stéphanois prêt à tout pour jouer

Au sein de la liste de 20 joueurs dévoilée par Claude Puel pour la réception de La Gantoise, jeudi (18h55) dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa, Franck Honorat apparaît toujours dans la catégorie des attaquants. Un poste où il n’a pourtant jamais évolué en match officiel avec les Verts, qu’il a rejoints à l’été 2018 en provenance de Clermont. Et pour cause : prêté lors du dernier exercice à la formation auvergnate, il est retourné dans le Forez cette saison mais a dû patienter jusqu’au remplacement de Ghislain Printant par Puel, qui l’avait lancé en Ligue 1 avec Nice en 2013, pour faire ses débuts stéphanois, le 10 novembre contre Nantes, à un poste inhabituel de latéral droit dans une défense à cinq.

"Mais je suis jeune et si je dois jouer défenseur central, je jouerai défenseur central"



"Il faut beaucoup défendre alors que je suis plus un milieu offensif. Mais je suis jeune et si je dois jouer défenseur central, je jouerai défenseur central, affirme-t-il dans les colonnes du Progrès. Pendant quatre semaines, on va enchaîner tous les trois jours. C’est nouveau pour moi et c’est un rythme à prendre. Il y a beaucoup de blessés mais on va en retrouver certains rapidement. Jouer pour la première fois à Geoffroy-Guichard, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j’aimerais bien disputer mes premières minutes en Ligue Europa. Cela serait magnifique."



Passeur décisif dans l’antre des Canaris, Honorat a enchaîné au retour de la trêve internationale contre Montpellier, toujours au même poste. Mais il pourrait devoir céder sa place face aux Belges. Car si Mathieu Debuchy est toujours indisponible, Sergi Palencia, resté sur le banc contre les Héraultais, a lui effectué son retour dans le groupe à cette occasion, après un mois d’absence, et pourrait retrouver une place de titulaire. Un match que les Verts sont quasiment contraints de remporter, comme celui à Wolfsbourg dans deux semaines, pour espérer se qualifier. Mais Puel est optimiste avant cette "demi-finale", comme il a qualifié cet affrontement en conférence de presse : "Je suis sûr qu'on sera bien."