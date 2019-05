Aubameyang-Lacazette, pourquoi ça marche ?

Peu brillante dans le jeu cette saison, parfois même qualifiée de "Boring Arsenal", l’équipe d’Unai Emery peut au moins compter sur un duo d’avant-centres en grande forme capable de faire la différence à tout moment. Pas tout le temps associés cette saison par leur coach espagnol, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang se régalent désormais ensemble aux avant-postes, comme ce fut le cas lors de la victoire contre Valence (3-1), jeudi dernier, en demi-finale aller de la Ligue Europa.

"C’est peut-être ma première saison où je joue avec un autre buteur. Je suis très content de nous voir réussir. On a mérité tous les deux de marquer ce soir", a ainsi lancé l’international gabonais après la victoire face aux Valenciens, dans les travées de l'Emirates Stadium, lui qui a servi son compère sur l’égalisation à la 18e minute. Avant de développer sur ce duo offensif: "Je pense qu’on a la même vision du football. Quand on parle dans le vestiaire, on a les mêmes idées. C’est ce qui fait la différence durant les matches, on s’entend bien".

Malgré leur complicité dans la vie, les deux natifs de France avaient clairement du mal à se trouver lors de la première partie de saison en Premier League. "Aubame", attaquant de profondeur, et "Laca", plus à l’aise dans les petits espaces, sont parvenus à peaufiner leurs automatismes, notamment grâce à l’intelligence de jeu de Mesut Özil, le numéro 10 du 3-5-2 d'Unai Emery. Les deux avant-centres devront confirmer sur le terrain des Chés, jeudi soir, lors de la manche retour, pour espérer remporter une Coupe d'Europe ensemble.

