ASSE-Ruffier: "On a pris les habitudes du coach"

L'AS Saint-Etienne se déplace jeudi en Ukraine, à Oleksandria, lors de la quatrième journée de Ligue Europa.

Présent en conférence de presse à la veille de ce match, le portier Stéphane Ruffier a vanté les mérites de son nouveau coach Claude Puel: "Il nous apporte sa rigueur défensive, et on a retrouvé une solidité dans ce domaine. Après un bon mois avec lui, on a pris les habitudes de sa manière de fonctionner, et ça se voit car on s'est redressés en Ligue 1. A nous de faire la même chose en Ligue Europa."

Les Stéphanois comptent deux points dans le groupe C, comme les Ukrainiens, et ils doivent absolument gagner pour recoller au duo Wolfsbourg-La Gantoise en tête avec cinq points chacun.