Le masochisme est un comportement adopté par une personne qui trouve du plaisir à souffrir, qui recherche la douleur et l'humiliation. Et c'est l'explication qu'a trouvée Hector Bellerin ce jeudi, pour expliquer le match nul concédé par Arsenal face au Slavia Prague (1-1), dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Un comportement qui serait même la clé de toute la saison des Gunners.



Interrogé au micro de BT Sport juste après la rencontre, le défenseur espagnol a analysé : "Nous avions la partie sous contrôle jusqu'aux cinq dernières minutes. On marque, on arrive à la 85e minute, et nous nous mettons dans une situation où l'on n'aurait jamais dû nous trouver à ce moment de la rencontre. Et ça nous est déjà arrivé avant. On se bat nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres équipes qui nous battent, c'est nous qui perdons."



En attendant le match retour prévu le 15 avril, les Gunners devront se reconcentrer dès dimanche sur le championnat, avec un déplacement ce dimanche (20h) sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United. Peut-être l'occasion d'arrêter de s'autoflageller.