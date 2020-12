Arsenal : Arteta salue la prestation de Lacazette face au Rapid Vienne

A l’occasion de la 5e journée de la phase des poules de la Ligue Europa, Arsenal a signé un probant succès jeudi contre le Rapid Vienne (4-1). Le Français Alexandre Lacazette y a grandement participé. Titulaire dans un rôle de numéro 10, l’ancien Lyonnais a réussi à inscrire son premier but depuis le 28 septembre dernier. Et, il a aussi livré une prestation très aboutie durant les 63 minutes qu’il a passées sur le terrain.

« Le rôle de meneur de jeu va très bien à Lacazette »

La sortie de l’international tricolore a évidemment plu à son entraineur, Mikel Arteta. Ce dernier l’a félicité et s’est aussi félicité lui-même de l’avoir replacé dans un rôle de meneur de jeu. « Il a joué un bon match dans cette position. Cela lui va bien. Il est vraiment doué pour faire le lien dans le jeu, il a travaillé dur et a marqué un beau but », a déclaré le technicien espagnol. Lacazette a également exprimé satisfaction, et évoqué en outre le plaisir de pouvoir rejouer devant les supporters. 2000 fans ayant été admis à l’Emirates Stadium pour cette confrontation : « C'était incroyable - nous étions si heureux de voir les fans aujourd'hui que cela nous a vraiment aidés pendant le match, a-t-il déclaré à BT Sport. Même dans les mauvais moments, ils nous ont poussés à bien jouer. Et évidemment, nous avons bien fait, c'était du bon football. »