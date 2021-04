Arsenal : Arteta rend hommage à Emery

Propulsé à la tête d'Arsenal en décembre 2019, après avoir été l'adjoint de Pep Guardiola depuis son arrivée à Manchester City en 2016, Mikel Arteta a pris la succession d'Unai Emery sur le banc des Gunners, actuellement à la dixième position de Premier League. Le football faisant parfois bien les choses, les deux entraîneurs vont se retrouver jeudi soir sur deux bancs différents, à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa entre Villarreal et Arsenal (21 heures).

"C'est un manager très expérimenté et performant"

En conférence de presse d'avant-match, Arteta a souligné qu'il avait parlé à Emery avant de prendre sa place sur le banc d'Arsenal. "Je lui ai parlé plusieurs fois et je lui ai parlé avant d’accepter le poste. Il a été vraiment utile. Il m'a offert cette opportunité qui est parfois inhabituelle. Il était très sincère et ouvert. J'étais très reconnaissant pour cela", a expliqué le natif de San Sebastian. Conscient des capacités d'Emery en tant que coach, Arteta a mis en avant son talent alors que l'ancien coach du PSG a remporté trois reprises la Ligue Europa avec le FC Séville (2014, 2015, 2016) et a été finaliste de la compétition en 2019, avec les Gunners. "C'est un manager très expérimenté et performant - en Ligue Europa en particulier avec ce qu'il a fait. Il ne fait donc aucun doute qu'il a les outils et les connaissances pour diriger au plus haut niveau", a-t-il expliqué. Pour le match face à Villarreal, Arteta pourra compter sur les présences d'Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Kieran Tierney .