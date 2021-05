Arsenal : Arteta peut-il sauver sa saison ?

Des débuts pourtant prometteurs

Un rachat pour redorer le club ?

Le match de ce jeudi soir semble être décisif pour l'avenir européen des Gunners la saison prochaine. Défaits sur la pelouse de Villareal sur le score de 2-1 au match aller,Le successeur d'Unai Emery, ancien capitaine d'Arsenal, a suscité beaucoup d'espoir pour les fans du club au moment de sa nomination. Une aspiration grandissante pour ce candidat, car Mikel Arteta n'est pas un inconnu du côté de Londres.Il a terminé sa carrière de joueur au club, après cinq ans sous la direction d'Arsène Wenger, puis est devenu adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, à seulement 34 ans lors de sa nomination en 2016. Avec le coach catalan, Arteta apprend à gagner avec les plus grands et une approche tactique spectaculaire basée sur la possession et les redoublements.Un choix à long terme pour les dirigeants des Gunners, car ils voient en Arteta un coach capable de reproduire ce qu'a fait Arsène Wenger pendant de nombreuses années, avec une identité de jeu unique à Arsenal mais avec davantage de flexibilité tactique et de polyvalence des joueurs, pour apporter une vision plus moderne.. Mais depuis, à cause d'une irrégularité en championnat les Gunners sont actuellement 9eme et loin de l'Europe, et une non-qualification européenne pourrait être catastrophique pour les finances du club.synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Une coupe qu'ils n'ont plus disputée depuis la saison 2016-2017.En plus de tout ça, le club est dans un contexte assez flou, puisque après l'échec de la Super Ligue,. Plusieurs légendes du club telles que Thierry Henry ou Dennis Bergkamp ont tenu à le soutenir. Une situation compliquée mais qui n'alerte pas Arteta en conférence de presse :avait-il confié à Sky Sports. Une victoire ce soir pourrait bien éclaircir le ciel sombre d'Arsenal pour un avenir plus rayonnant.