Arsenal : Arteta impressionné par le Slavia Prague

"Nous allons avoir une vraie bataille"

Jindrich Trpisovsky, leader de son championnat et qui a dominé le Sparta, dimanche dans le derby (2-0). "Nous avons été très impressionnés par leur forme à l'aller et par ce que cette équipe transmet. Ils montrent une réelle envie et une vraie attitude à chaque match. Ils ont éliminé de grandes équipes (Leicester et les Glasgow Rangers, ndlr) et méritent pleinement d'être là où ils sont. Ils ont montré au match aller contre nous qu'ils n'abandonnent jamais, ils ont marqué à la dernière minute du match. Nous allons avoir une vraie bataille demain", a expliqué l'entraîneur d'Arsenal. En Premier League, les Gunners se situent à la neuvième position et restent sur une victoire sur le terrain de Sheffield United (0-3).

Arsenal était quasiment dans une position favorable à quelques minutes près. Alors que les Gunners menaient au score grâce à une réalisation de Nicolas Pépé à la 87ème minute du quart de finale aller de la Ligue Europa, jeudi dernier face au Slavia Prague, ils avaient finalement concédé une égalisation presque improbable, en fin de match sur un coup de tête de Holes (93ème).En conférence de presse, le technicien espagnol a exprimé son sentiment sur l'équipe menée par