Raphaël, vous allez sans doute devoir commander face au PSG une défense expérimentale (avec Carvajal, Militao et Mendy). Une situation préoccupante ?

Je pense qu’on est en train de rechercher notre équilibre dans le jeu, on progresse, dans la gestion, c’est mieux ; ce qu’il nous manque maintenant, c’est de bien jouer durant 90 minutes. On n’a pas beaucoup joué ensemble, c’est vrai. Mais il faut avoir confiance en notre groupe et c’est ce qu’on a toujours fait.

Votre effectif a enregistré plusieurs arrivées à l’intersaison. Peut-on parler de transition pour ce Real Madrid avec aussi le retour de Zidane ?

L’objectif, c’est toujours de gagner à Madrid. Un club où l’exigence est élevée, on n’a pas d’année de transition. Les objectifs restent les mêmes, l’ambition reste la même et un match comme demain (mercredi face au PSG), on l’aborde avec la même ambition. Une année avec beaucoup de changements ou pas, on l’aborde avec la même ambition.

"Jamais facile de jouer Paris"

En tant que défenseur, ne pas avoir à affronter des joueurs tels que Mbappé, Neymar ou Cavani n’est-il pas quelque part un soulagement ?

Soulagé, ce n’est pas le mot, on sait qu’on aura des adversaires de qualité face à nous. On s’attend de toute façon à un match difficile face à une belle équipe. On va essayer de contrer leurs plans, de faire un match plein, c’est ce dont on a besoin.

Vous pouvez compter sur un Karim Benzema en grande forme et décisif (4 buts en 4 matches de Liga). Est-il l’arme n°1 de ce Real actuellement ?

Bien sûr, bien sûr. En l’absence de Marcelo et de Sergio Ramos, c’est lui le plus ancien du groupe (l’ancien Lyonnais devrait être capitaine, ndlr). Il fait partie des cadres de cette équipe depuis des années, la carrière qu’il réalise parle d’elle-même. Il impose le respect et c’est un joueur qui, en plus, est en très grande forme en ce moment, donc c’est bien sûr un joueur pour nous très important. Il a une grande influence dans notre jeu offensif, c’est un joueur en pleine maturité, un joueur très complet, et bien sûr qu’on a besoin de lui dans ce genre de match.

En revanche, Sergio Ramos, suspendu, va vous manquer. Et son absence a souvent été préjudiciable par le passé, comme l’an dernier face à la Juventus (1-3)…

Sergio est un grand, grand joueur, notre capitaine respecté de tous, parce qu’il le mérite. Mais nous sommes un groupe et il faut qu’on soit en mesure de jouer malgré les absences. (ferme) Tout est dit, il faut qu’on s’adapte en permanence, aucun joueur ne va jouer tous les matches.

Ce PSG est-il bon à prendre, selon vous ?

Ce n’est jamais facile de jouer Paris, surtout à Paris, le public va les soutenir. Des joueurs importants ne vont pas jouer, mais on s’attend à un match difficile, où il ne faudra pas faire d’erreurs, et fournir un grand match.

(*) Le Real déplore les absences de Modric, Asensio, Marcelo, Ramos, Nacho et Valverde, tandis que le PSG est privé de Mbappé, Cavani, Neymar, Draxler, Kherer et Dagba.