Valverde: "Griezmann apporte beaucoup"

Dix matches joués en championnat, quatre buts et une passe décisive, tel est le bilan d'Antoine Griezmann depuis sa signature au FC Barcelone. C'est évidemment trop peu pour un joueur qui tournait à une vingtaine de buts en Liga sous les couleurs de l'Atlético de Madrid ces dernières saisons, avec une pointe à 29 en 2015-2016. Alors inévitablement, les socios catalans et la presse spécialisée attendent plus de leur numéro 17, dont l'arrivée devait booster un secteur offensif déjà riche de Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou Luis Suarez.

Mais comme son prédécesseur Philippe Coutinho en quelque sorte, l'international tricolore livre trop de prestations inconsistantes, et semble éprouver des difficultés à se faire une place aux côtés des stars argentine et uruguayenne. Surtout, il est reproché à l'ex-Colchonero de perdre trop d'énergie à défendre, ce qui lui ferait parfois manquer de lucidité et de fraîcheur face au but adverse. Une remontrance que Didier Deschamps avait un temps aussi formulé auprès de l'intéressé, ce alors que son attitude défensive ne lui avait jamais empêché de briller et d'être prolifique sous les ordres de Diego Simeone par le passé. Ernesto valverde ne veut surtout pas brimer les velléités défensives d'Antoine Griezmann, et l'a encore répété ce lundi face aux médias, à la veille de la réception du Slavia Prague pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions.

"Il a déjà marqué des buts et j'espère qu'il en marquera plus"

"Ce qu'il doit faire, c'est superposer l'un à l'autre. Griezmann fait un travail incroyable. Il donne beaucoup et apporte beaucoup à l'équipe. Cette partie défensive de son jeu lui correspond bien. Il a déjà marqué des buts et j'espère qu'il en marquera plus", a expliqué le coach barcelonais. Autrement dit, le Français doit en faire encore plus, à la manière d'un Luis Suarez pas avare d'efforts quand il s'agit d'aller batailler pour un ballon, mais qui évolue en position axiale, donc plus souvent à la conclusion des actions. Lionel Messi reste lui exempt de toute mission défensive, et à l'heure où le Barça souffre pour retrouver de la sérénité dans les lignes arrières, voir un Griezmann se démener pour jouer les récupérateurs n'est pas pour déplaire à un coach dont la position a été fragilisée par les derniers résultats.

