Tirage C1 : La promesse de Leonardo au Barça

Ce sera (encore) le Barça pour le PSG ! Le club francilien a appris qu'il défiera à nouveau la formation catalane en Ligue des Champions, en 8es de finale à l'issue du tirage de ce lundi et Leonardo a réagi aux retrouvailles qui se préparent face au club espagnol. Le directeur sportif brésilien a fait une promesse au vieil ennemi du PSG : " on sera sûrement prêts pour les affronter », a-t-il tonné.

Leonardo optimiste pour la victoire finale

« Encore une fois ! Ces dernières années on a beaucoup vu de PSG-Barcelone. C'est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile pour les huitièmes de finale mais c'est toujours la même chose en Champions League : pour arriver au bout, qui est un objectif important du club, on doit jouer contre ces équipes-là. Encore une fois ce sera un gros match de Champions League. On fait le tirage maintenant mais on jouera en février. Ça laisse encore deux mois pour le match ! On va voir comment on arrive pour ce match. On parle toujours du PSG, du Barça, dès fois tu es un peu mieux, dès fois tu es moins bien, mais c'est toujours quelque chose de très difficile, de très important", a encore asséné le dirigeant, résolument optimiste pour un sacre du PSG cette saison dans la compétition reine des clubs : "Ça se joue tellement sur de petits détails que c'est difficile de dire « oui, on y va, on va gagner ». Mais si on demande autours de nous, le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner. Et on se sent en condition de le faire. »