Ce lundi, le tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des Champions a été le théâtre d'une vraie bourde. Dans un premier temps, Andrey Arshavin a tiré une boule Manchester United au moment de déterminer l'adversaire de Villarreal, alors que les deux formations étaient dans le même groupe, ne pouvant donc pas s'affronter. Par la suite, alors qu'il était venu le temps de trouver un opposant à l'Atlético de Madrid, c'est le nom de Liverpool qui est apparu, alors que les Reds étaient dans le même groupe. De fait, l'UEFA a dû effectuer un second tirage à 15 heures.

"Surprenant" et "lamentable" aux yeux du Real Madrid

Lors du premier tirage, le Real Madrid avait hérité d'une double confrontation face au Benfica Lisbonne, plutôt avantageuse sur le papier. Le second tirage a lui réservé une opposition contre le PSG au club merengue, détenteur de 13 sacres en Ligue des Champions. Et visiblement, la pilule a du mal à passer comme l'a expliqué le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno.. Nous affrontons ce duel avec ambition, nous sommes conscients de ce que signifie cette compétition pour le club et ses supporters", s'est-il exprimé au micro de Real Madrid TV.Remonté, le dirigeant s'est projeté sur les deux matchs à venir face au PSG, qui verront donc l'actuel leader de Liga se mesurer au leader de la Ligue 1 pour un remake du huitième de finale de 2018 (1-2 ; 3-1 en faveur du Real, ndlr). "Nous sommes conscients aussi de la difficulté de l'adversaire, en raison du niveau des joueurs qu’il a. Mais nous sommes confiants sur le fait que l’équipe fera deux grands matchs.Avec l’espoir d’être présents au tirage des quarts de finale." Les matches allers des huitièmes de finales auront lieu les 15-16 et 22-23 février, avant les matchs retours, programmées les 8-9 et 15-16 mars.