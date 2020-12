Quand Messi et Ronaldo se rencontrent...

Plus que l'affiche entre Barcelone et la Juventus Turin, c'est le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui va attirer tous les regards ce mardi soir en Ligue des Champions. Inséparables, les deux légendes vont se retrouver pour la première fois depuis l'arrivée de CR7 en Italie. La dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était en mai 2018. Le Clasico entre le Barça et le Real, c'était terminé sur le score de 2-2 avec un but pour chacun. Si les deux attaquants s'étaient quittés bons amis après cet affrontement, l'historique est bien moins équilibré.

En 35 matchs toutes compétitions confondues, le bilan est largement en faveur de Lionel Messi. La Pulga a remporté 16 de ses 35 duels avec le natif de Funchal. Ce dernier doit se contenter de 10 succès et neuf partages de points. En terme de buts dans leurs confrontations, la balance penche aussi en faveur du joueur blaugrana : 22-19.

12 ans à dominer le football mondial et a remporté des trophées



Depuis le printemps 2008, date de leur premier affrontement en demi-finale de la Ligue des Champions, les deux joueurs ont eu le temps d'écrire l'histoire. A l'époque, ils se préparaient seulement à enlever onze des douze Ballons d'Or suivant. Depuis, ils se sont autant rencontrés aux remises de prix que sur les pelouses européennes et d'ailleurs. Sur les terrains comme en dehors, tous leurs duels sont attendus et suivis avec attention. Mais certains plus que d'autres. Si le match de ce mardi n'est même pas vraiment une finale pour la tête du groupe G de la Ligue des Champions à cause de l'important écart à la différence de buts, le duel lusitano-argentin a déjà eu lieu durant plusieurs matchs décisifs.

Et là aussi, l'avantage est pour Lionel Messi. Le numéro 10 a remporté une Ligue des Champions, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne aux dépens de son éternel rival qui doit se contenter de deux titres en Supercoupe gagnés face au Barça. La scène continentale a été le théâtre de leur premier affrontement et c'est là qu'ils se retrouvent ce mardi pour un match dans le match qui est sera très suivi.