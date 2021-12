Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions sous le maillot du FC Barcelone (2006, 2009, 2011, 2015), Lionel Messi n'a pas perdu l'ambition de décrocher une éventuelle cinquième 'coupe aux grandes oreilles'. Auteur de prestations irrégulières sous le maillot du PSG depuis son arrivée l'été dernier, le natif de Rosario s'est montré performant sur le plan purement statistiques dans la reine des compétitions européennes avec un total de 5 buts en 5 matchs joués. Un bilan qui contraste avec celui affiché en Ligue 1 car sur le plan national, le septuple Ballon d'Or n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois en 10 matchs.

Un objectif affirmé du PSG

Messi n'a plus marqué contre le Real Madrid depuis 2018

Ce mardi, l'ancien capitaine du FC Barcelone était présent à Dubaï pour une visite de l'Expo 2020. Il en a profité afin de parler de certaines ambitions pour la saison, dont celle de remporter la Ligue des Champions, un trophée qui lui échappe depuis 6 ans et une victoire finale obtenue face à la Juventus Turin à Berlin (3-1). "L'objectif est d'essayer de remporter chaque titre pour lequel nous sommes en compétition.(finale en 2020, demi-finale en 2021, ndlr)., a reconnu Messi.Néanmoins, le numéro 30 du PSG s'est montré conscient de la concurrence sur la route menant à la Gazprom Arena, lieu de la finale de la compétition, prévue le 22 mai prochain à Saint-Pétersbourg., a glissé Messi. Avant cela, il faudra se qualifier en quarts de finale de la compétition et donc éliminer le Real Madrid, treize fois vainqueur du trophée, en huitièmes. La formation dirigée par Mauricio Pochettino accueillera le club merengue au Parc des Princes le mardi 15 février à 21 heures ; tandis que le match retour se déroulera au Stade Santiago Bernabeu le mercredi 9 mars, à la même heure. Messi, lui, tentera sûrement de se souvenir de ses belles prestations contre le club merengue. Même si il n'a plus marquer depuis le 6 mai 2018, le natif de Rosario a su être décisif à de nombreuses reprises face au Real, avec un bilan de 26 buts et 14 décisives en 45 matchs contre la Maison blanche (Opta).