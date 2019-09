Le Paris Saint-Germain a parfaitement débuté la phase de groupes de la Ligue des champions en s'imposant au Parc des Princes face au Real Madrid (3-0). Si les hommes de Thomas Tuchel avaient de quoi jubiler après ce succès marqué notamment par les performances majuscules d'Angel Di Maria et Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe voulait certes profiter du moment mais sans s'enflammer.

"Parfait, c’est un bien grand mot, on a encore beaucoup de travail mais la soirée a été magnifique avec une grosse performance de l’équipe et une victoire sans prendre de but, on va essayer de savourer", a ainsi reconnu le défenseur central en zone mixte.