Déjà privé de Neymar, le PSG a également perdu samedi Edinson Cavani et Thomas Meunier, touchés face à Bordeaux (1-0).

Mais à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United, Julien Draxler ne veut pas chercher d’excuses. "Neymar et Cavani vont nous manquer mais on ne doit pas parler des absents et se concentrer sur le match, a commenté Julian Draxler en conférence de presse. Il faut montrer qu’on est capable de le faire sans eux."

Celui qui sera peut-être amené à évoluer au poste du Brésilien avoue être "un autre joueur" que l’ancien Barcelonais: "Il va nous manquer, c’est sûr. Mais je veux essayer de faire un grand match demain aussi. Je pense que j’en suis capable."